Приговор в отношении экс-депутата Госдумы Волчека вступил в силу

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным приговор в отношении бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека, осужденного на три года колонии за покушение на мошенничество на €1,5 млн. Как уточнили ТАСС в пресс-службе апелляционной инстанции, решение суда первой инстанции вступило в силу.

"28 июля Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Пресненского районного суда Москвы в отношении Дениса Волчека, который был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Московский городской суд оставил приговор районного суда без изменения, жалобы - без удовлетворения, - говорится в сообщении апелляционной инстанции Мосгорсуда. - Приговор вступил в законную силу".

10 июня Пресненский суд приговорил к трем годам колонии бизнесмена Зураба Плиева, также, как и Волчек, признавшего вину в покушении на мошенничество. В конце мая Пресненский суд приговорил к двум годам колонии признавшего вину юриста ООО "Совместная юридическая компания" Дениса Юшинского.

О деле

Волчек и Плиев были задержаны и доставлены 22 апреля 2020 года из Петербурга в Москву для проведения следственных действий по уголовному делу о вымогательстве. Они были арестованы, им предъявили обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Волчек вину отрицал, Плиев дал признательные показания и заявил о готовности сотрудничать со следствием. Дело расследовало ГСУ СК по Москве.

По данным следствия, Волчек и Плиев пообещали столичному предпринимателю почти за 1,5 млн евро решить вопрос с уголовным делом о хищении 500 млн рублей из банка "Ренессанс", фигурантом которого, по их мнению, он мог стать в ближайшее время. По делу проходит свидетелем юрист ООО "Совместная юридическая компания" Денис Юшинский, курировавший ликвидацию банка "Ренессанс", к которому у правоохранительных органов были претензии на 7 млрд рублей. По данным источника ТАСС, заявителем и потерпевшим по делу является Андрей Розов - бывший совладелец признанного банкротом в 2016 году ООО "КБ "Ренессанс".

Розов ранее был потерпевшим по аналогичному уголовному делу - тогда ему за 250 тыс. долларов также пообещали решить проблему с уголовным делом о хищении в банке. Его фигуранты осуждены Замоскворецким судом Москвы на различные сроки.

Денис Волчек - учредитель многочисленных предприятий в сфере медицины и фармацевтики, бывший депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, бывший депутат Госдумы пятого и шестого созывов. Зураб Плиев является гендиректором столичного ООО "Совюрком" и давним бизнес-партнером Волчека.