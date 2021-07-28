В Башкирии возбудили уголовное дело против застройщика, обманувшего почти 300 дольщиков

УФА, 28 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководства строительной фирмы в Республике Башкирия, которое подозреваются в хищении более 820 млн рублей. Об этом сообщается в среду на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"По факту хищения денежных средств участников долевого строительства многоквартирного жилого дома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении.

Следователи считают, что сотрудники компании "Городские проекты" заключили договоры участия в долевом строительстве жилого дома как минимум с 289 гражданами на общую сумму не менее 820 млн рублей. Жилой дом должны были возвести в квартале между улиц Сун-Ян-Сена, Айской и Большой Московской в Кировском районе Уфы. В дальнейшем денежные средства были похищены и использованы на личные нужды неустановленными лицами из числа руководства организации.

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления, в каком объеме и на какие цели расходовались денежные средства дольщиков, проверяются контрагенты застройщика, допрашиваются потерпевшие, руководство и работники компании.