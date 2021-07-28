Суд 30 июля вынесет решение по иску экс-мэра Сургута о взыскании почти 25 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 июля. /ТАСС/. Сургутский городской суд 30 июля вынесет решение по ходатайству о возмещении имущественного вреда в размере почти 25 млн рублей бывшему главе Сургута Дмитрию Попову. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Сегодня состоялось заседание суда [по ходатайству Попова]. Судья удалился в совещательную комнату. Решение будет оглашено в 09:00 (07:00 мск) 30 июля", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, Попов просит возместить имущественный вред и обязать прокурора принести от имени государства извинения. По словам адвоката Владимира Яремаченко, его подзащитный намерен взыскать с государства моральный вред за 4,5 года, в течение которых длилось судебное разбирательство в его отношении. В пресс-службе Сургутского городского суда ТАСС уточнили, что это почти 25 млн рублей.

Сургутский городской суд 3 сентября 2020 года полностью оправдал Попова, обвиняемого в превышении должностных полномочий при продаже строительного песка по заниженной стоимости по всем трем эпизодам. Суд ХМАО 3 декабря 2020 года отклонил жалобу прокуратуры на оправдательный приговор.

Как полагало следствие, в декабре 2013 года Попов без проведения процедуры оценки рыночной стоимости незаконно согласовал сделку о продаже муниципальной собственности (строительного песка), в результате которой одна из коммерческих организаций города приобрела более 800 тыс. куб. м. песка по заниженной стоимости. В дальнейшем приобретенный организацией песок реализовывался по цене, превышающей закупочную более чем в два раза. По версии следствия, в результате незаконных действий Попова причинен материальный ущерб в размере более 46 млн рублей. В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Попов ушел в отставку 6 мая 2016 года по собственному желанию из-за уголовного дела о превышении должностных полномочий. Дума Сургута приняла отставку руководителя муниципалитета по собственному желанию за день до официального сообщения СК РФ о предъявленных обвинениях, до этого он был в процессе в статусе свидетеля. Экс-чиновник неоднократно заявлял о своей невиновности. По его мнению, сделка была проведена законно. Дело Попова расследовали около трех лет, все это время бывший мэр находился под подпиской о невыезде.