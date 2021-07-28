В Томске из-за аварии на сетях произошло массовое отключение холодной воды

ТОМСК, 28 июля. /ТАСС/. Жители тысяч домов в Томске и пригороде остались в среду без холодной воды из-за аварии на водоводе "Томскводоканала", сообщили журналистам в пресс-службе мэрии. Под отключение попали дома и районы, где проживают суммарно более 600 тыс. человек.

"Временное отсутствие холодной воды на отдельных улицах во всех районах Томска до 00:00 (20:00 мск) 29 июля", - говорится в сообщении городской администрации.

По данным "Томскводоканала", проблемы с водой ожидают жителей более чем 9 тыс. домов во всем городе, включая больницы, корпуса и общежития вузов, административные здания и бизнес-центры. Причина - повреждение на водоводе диаметром 1 200 мм, поврежденный участок необходимо срочно заменить.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе мэрии, ориентировочно, аварию планируется локализовать до 21:00 по местному времени, после - начать подключение жителей города. В настоящее время организован подвоз воды к медицинским организациям, при необходимости будет решен вопрос с подвозом в жилой сектор.