{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Главред The Insider сообщил, что остался свидетелем после допроса по делу о клевете

Роман Доброхотов рассказал, что отказался отвечать на большинство вопросов следователя
Роман Доброхотов Максим Шеметов/ТАСС
Описание
Роман Доброхотов
© Максим Шеметов/ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Главный редактор The Insider (администратор его доменного имени признан в РФ СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов остался свидетелем после допроса в полиции по делу о клевете. Об этом сам журналист рассказал ТАСС.

"Я остался свидетелем по этому делу. У меня изъяли все компьютеры, телефоны, папку из посольства США, визитки. Все это явно не относилось к твиту о голландском журналисте. Думаю, главная цель сегодняшнего мероприятия - помешать нашим расследованиям. Поэтому на большинство вопросов следователя я отказался отвечать, сославшись на соответствующую статью Конституции РФ", - сказал он.

Теги
Россия
Мнение
Папское правосудие: почему в Ватикане судят кардинала
Вера Щербакова — о громком судебном процессе о хищениях в Ватикане
Папское правосудие:
Читать полностью