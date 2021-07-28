Главред The Insider сообщил, что остался свидетелем после допроса по делу о клевете

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Главный редактор The Insider (администратор его доменного имени признан в РФ СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов остался свидетелем после допроса в полиции по делу о клевете. Об этом сам журналист рассказал ТАСС.

"Я остался свидетелем по этому делу. У меня изъяли все компьютеры, телефоны, папку из посольства США, визитки. Все это явно не относилось к твиту о голландском журналисте. Думаю, главная цель сегодняшнего мероприятия - помешать нашим расследованиям. Поэтому на большинство вопросов следователя я отказался отвечать, сославшись на соответствующую статью Конституции РФ", - сказал он.