Суд в Ярославле взыскал с экс-главы штаба Навального более 290 тыс. рублей по иску полиции

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Ярославля удовлетворил иск УМВД по Ярославской области к экс-главе штаба Алексея Навального в регионе (движение "Штабы Навального" признано экстремистским в РФ) Елене Лекиашвили и взыскал с нее более 290 тыс. рублей в счет компенсации затрат на обеспечение охраны общественного порядка во время несогласованного митинга. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ярославского областного суда.

"С Елены Лекиашвили в пользу УМВД по Ярославской области взыскано 296 тыс. 175 рублей в счет компенсации затрат на обеспечение охраны общественного порядка в связи с проведением 23 января 2021 года несогласованного в установленном порядке публичного мероприятия", - говорится в сообщении.

Решение суда в законную силу еще не вступило.

Координатор штаба Навального в Ярославле Елена Лекиашвили была задержана в ходе акции 23 января и получила 10 суток административного ареста. Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 января.