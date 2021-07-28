В Дагестане после разрушения двух мостов прервано сообщение с тремя населенными пунктами

МАХАЧКАЛА, 28 июля./ТАСС/. Транспортное сообщение прервано с тремя населенными пунктами в Цумадинском районе Дагестана в результате разрушения двух мостов. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"Накануне ночью в Цумадинском районе на автомобильной дороге местного значения "Подъезд от автодороги Агвали - Шаури - Кидеро к селу Хварши" в результате ливневого дождя и вследствие подъема уровня рек Хварши и Хема селевыми потоками разрушены два моста. Погибших и пострадавших нет. Транспортное сообщение с тремя населенными пунктами - Сантлада, Хварши и Хонох с населением более 1 тыс. человек прервано", - сказали в пресс-службе регионального Минтранса.

Как рассказали в пресс-службе, на определенных участках размыто земляное полотно дороги общей протяженностью более 300 метров, разрушены элементы обустройства дороги. С 29 июля начнут обустраивать временную объездную дорогу, работы ориентировочно завершатся 31 июля, добавили в пресс-службе Минтранса Дагестана.