Мэр города в Анталье призвал власти Турции объявить его зоной бедствия из-за пожара

АНКАРА, 28 июля. /ТАСС/. Город Манавгат в провинции Анталья, где в среду разгорелся крупный лесной пожар, должен быть объявлен зоной бедствия. Такое мнение выразил мэр Манавгата Шюкрю Кесен.

"Информация о погибших при пожаре по-прежнему не поступала, однако опасность сохраняется. Самой большой проблемой является продолжающийся ветер. Мы видим необходимость в том, чтобы регион объявили зоной бедствия", - приводит его слова газета BirGün.

Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил, что не менее 53 человек пострадали в результате крупного лесного пожара в районе курорта Манавгат в Анталье. В борьбе со стихией задействованы самолет, 19 вертолетов, шесть бульдозеров, 103 пожарных машины и 412 пожарных.

Ранее в генконсульстве РФ в Анталье сообщили ТАСС, что граждане России, находящиеся в регионе, на данный момент не обращались к российским дипломатам за помощью. В диппредставительстве подчеркнули, что все туристические экскурсии приостановлены и аннулированы до нормализации ситуации.

В администрации Антальи указали, что пожар не представляет опасности для туристических объектов, а информация о возможных жертвах не поступала. Возгорание произошло около полудня в ближайшем к Манавгату лесном массиве. Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра. Власти Антальи подчеркнули, что это самый сильный пожар, с которым они когда-либо сталкивались.