Холодная вода вернулась в дома жителей Томска после массового аварийного отключения

ТОМСК, 29 июля. /ТАСС/. Томскводоканал устранил повреждение на сетях, из-за которого произошло аварийное отключение холодной воды в тысячах домов по всему Томску, и возобновил ее подачу в ночь на 29 июля, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

Накануне вечером из-за повреждения участка железобетонного водовода диаметром 1200 мм в Томске произошло массовое отключение холодной воды. Проблемы с водоснабжением коснулись жителей более чем 9 тыс. домов во всех районах Томска и пригорода, а также больниц, корпусов и общежитий вузов, административных зданий и бизнес-центров.

"По информации департамента городского хозяйства, в целом холодное водоснабжение в Томске восстановлено", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе городской администрации, возобновлять подачу воды компания начала в ночь на 29 июля, сразу после завершения аварийных работ. На время отключения в медицинские организации организовали подвоз воды. Жалобы от жителей города на отсутствие водоснабжения больше не поступают.