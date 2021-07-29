В Хабаровске мужчина "заминировал" вокзал, чтобы не возвращаться к жене и шестерым детям

ХАБАРОВСК, 29 июля. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции в Хабаровске задержали жителя Амурской области, который заявил о минировании железнодорожного вокзала, чтобы не возвращаться домой к жене и шестерым детям. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

В дежурную часть Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте на прошлых выходных поступило сообщение о том, что на железнодорожном вокзале может произойти взрыв. Объявили эвакуацию здания вокзала станции Хабаровск-1, на место происшествия стянули все экстренные службы. При обследовании вокзала, перронов и прилегающих территорий взрывное устройство не обнаружили.

"В течение нескольких часов <...> был установлен и задержан 35-летний житель Амурской области. В ходе допроса мужчина пояснил, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил на телефон "02" и сообщил о взрыве на железнодорожном вокзале для того, чтобы не возвращаться домой, в Амурскую область, где его ждала жена и шестеро детей", - говорится в распространенном релизе.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.