СК возбудил уголовное дело после падения ребенка с батута в самарском парке

САМАРА, 29 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после травмирования ребенка на батуте в парке в Самаре. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Самарской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

По версии следователей, 4 июля после падения с детского аттракциона "Веселый батут" на территории одного из кафе в Парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина ребенок 2017 года рождения сломал руку. Эксплуатацию аттракциона приостановили. Следователи изъяли всю техническую документацию, проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств происшествия.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Надзорное ведомство и специалисты Гостехнадзора Самарской области проверили исполнение законодательства при эксплуатации батутного комплекса. Во время проверки было обнаружено, что нарушена норма по расстоянию от ограждения до наружных стен батута, правила фиксации батутов.

"Кроме того, выявлены грубые нарушения должностной инструкции со стороны сотрудника, обеспечивающего безопасную эксплуатацию аттракциона. Оператор аттракциона не знакомил посетителей с правилами безопасности и инструкцией пользования аттракционом, при обнаружении неисправности не прекратил эксплуатацию аттракциона до осмотра техническим персоналом", - отметили в прокуратуре.

Индивидуальному предпринимателю - эксплуатанту батутного комплекса - внесли представление об устранении нарушений. Кроме того, в суд направлено исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда пострадавшему мальчику.