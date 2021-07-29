В некоторых районах Якутии из-за засухи ввели режим ЧС по заготовке сельхозкормов

ЯКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев подписал в четверг указ о введении режима чрезвычайной ситуации по заготовке кормов для скота в некоторых районах республики в связи с засухой. Об этом сообщается в официальном аккаунте главы региона в Instagram.

"Ко мне часто обращаются наши сельчане - сильная засуха и небывалая жара стали причиной не только лесных пожаров, но и сильно отразились на наших сенокосных угодьях. Учитывая опыт прошлых лет и оценив весь масштаб возможных последствий, я издал указ о введении с 29 июля 2021 года режима чрезвычайной ситуации по заготовке сельхозкормов в Мегино-Кангаласском, Нюрбинском, Сунтарском, Намском, Усть-Алданском, Хангаласском, Томпонском, Олекминском, Оймяконском, Чурапчинском районах и в городе Якутск", - говорится в сообщении.

Николаев добавил, что дал поручение региональному кабмину принять все необходимые меры для организации заготовки кормов и оказания помощи аграриям. Как отметил заместитель председателя правительства Якутии Михаил Никифоров, введение режима ЧС для отдельных районов позволит провести работу по возмещению затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям по перевозке сена, в том числе из-за пределов республики.

"При этом глава Якутии Айсен Николаев поставил задачу в первую очередь изыскать возможности у себя в республике. Для этого сейчас формируются мобильные бригады для заготовления резервного фонда грубых кормов. Они будут работать на отдаленных сенокосных угодьях, расположенных на расстоянии более 60 км от населенных пунктов. По нашим расчетам, мобильные бригады на дальних сенокосных угодьях могут заготовить свыше 33,5 тыс. тонн сена. Также мы ведем работу с федеральным профильным министерством, в том числе и в части выделения компенсации для возмещения затрат на приобретение концентрированных кормов извне республики", - сказал Никифоров.

27 июля на совещании правительства РФ по чрезвычайным ситуациям на Дальнем Востоке Николаев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой выделить из федерального резервного фонда 1,3 млрд рублей на закупку кормов крупному рогатому скоту из-за сильной засухи на территории региона. Глава региона отмечал, что в 2021 году план по заготовке сена в республике выполнен на 70%, а в некоторых районах - на 40-50%.

В центральной части республики июнь 2021 года стал самым жарким и вторым по дефициту осадков за весь полуторавековой период наблюдения. За месяц при температуре, доходящей до плюс 35-40 градусов, выпало менее 2 мм осадков при норме 37 мм. В этих условиях с наступлением сезона сухих гроз фиксировалось до 70 новых пожаров в сутки.