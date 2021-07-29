На северо-западе Польши восемь человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком

ВАРШАВА, 29 июля. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком в районе населенного пункта Колбасково (Западно-Поморское воеводство) на северо-западе Польши. Об этом в четверг сообщила польская радиостанция RMF.

По ее информации, поезд, следовавший из польского Щецина в Тантов (Германия), врезался в прицеп проезжающего грузового автомобиля. Два вагона сошли с рельсов. Из поезда было эвакуировано 39 человек. Вместе с тем уточняется, что, по предварительным данным, сигнализация на переезде работала исправно.

Помощь пострадавшим, как отмечает радиостанция, была оказана на месте. Водитель грузовика покинул автомобиль самостоятельно.

В настоящее время движение поездов на данном участке железнодорожного полотна приостановлено. На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасательных служб. Причины аварии, как подчеркивает RMF установит специальная комиссия.