В ДНР сообщили о гибели трех военных в результате обстрела со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 29 июля. /ТАСС/. Трое военнослужащих Донецкой народной республики (ДНР) погибли, еще один получил ранения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

"С прискорбием сообщаем, что в результате обстрелов трое защитников нашей республики погибли, один с множественными осколочными ранениями доставлен в больницу города Донецка. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих", - цитирует сообщение ведомства Донецкое агентство новостей.

Отмечается, что накануне ВСУ обстреляли из минометов южные районы ДНР, в частности, по селу Новая Марьевка было выпущено 24 мины калибром 120 мм.

"Призываем международных наблюдателей зафиксировать очередной факт нарушения перемирия украинскими оккупантами, повлекшего за собой гибель и ранения наших военнослужащих и добиться от украинской стороны строгого соблюдения действующих договоренностей и отказа от эскалации конфликта", - указано в сообщении.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.