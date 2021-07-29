{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число погибших в результате наводнений в провинции Хэнань возросло до 99

До этого сообщалось о 73 жертвах стихии

ПЕКИН, 29 июля. /ТАСС/. Число жертв наводнений в китайской провинции Хэнань увеличилось до 99. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщили региональные власти.

28 июля местная служба по чрезвычайным ситуациям проинформировала о 73 погибших в результате стихийного бедствия, вызванного проливными дождями.

Ранее власти КНР сообщали, что в зоне бедствия оказались 13,66 млн жителей, из наиболее опасных районов эвакуированы в общей сложности 1,5 млн человек. По предварительным подсчетам, прямой ущерб от наводнений превысил 88,53 млрд юаней (примерно $13,63 млрд), полностью разрушены более 17 тыс. жилых зданий.

Теги
Китай
Землетрясение магнитудой 8,2 у берегов Аляски стало сильнейшим с 1965 года
Оно вызвало цунами, которое обрушилось на залив Аляска, западное побережье США и Гавайи
Читать полностью