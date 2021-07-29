Число погибших в результате наводнений в провинции Хэнань возросло до 99

ПЕКИН, 29 июля. /ТАСС/. Число жертв наводнений в китайской провинции Хэнань увеличилось до 99. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщили региональные власти.

28 июля местная служба по чрезвычайным ситуациям проинформировала о 73 погибших в результате стихийного бедствия, вызванного проливными дождями.

Ранее власти КНР сообщали, что в зоне бедствия оказались 13,66 млн жителей, из наиболее опасных районов эвакуированы в общей сложности 1,5 млн человек. По предварительным подсчетам, прямой ущерб от наводнений превысил 88,53 млрд юаней (примерно $13,63 млрд), полностью разрушены более 17 тыс. жилых зданий.