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Отца въехавшего на Mercedes в автобус в Зеленограде подростка привлекли к ответственности

Мужчине грозит штраф до 30 тыс. рублей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Отец подростка, въехавшего на автомобиле Mercedes в автобус в Зеленограде, привлечен к административной ответственности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УВД по Зеленоградскому административному округу.

"В отношении 46-летнего собственника автомобиля Mercedes составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления)", - сообщили в полиции. Статья предусматривает штраф до 30 тыс. рублей.

Утром 28 июля у корпуса 118 по проспекту Генерала Алексеева 16-летний подросток за рулем Mercedes столкнулся с автобусом под управлением 51-летнего водителя, следовавшего по маршруту № 32 в попутном направлении. В результате аварии пострадала 69-летняя пассажирка, находившаяся в передней части автобуса, она госпитализирована.

Ранее проверку по факту аварии начала прокуратура. По данным надзорного ведомства, Mercedes принадлежит отцу подростка, находившегося за рулем.

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