Сумма ущерба от действий экс-руководства банка "Таврический" выросла до 952 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Сумма ущерба от действий бывшего председателя правления банка "Таврический" Сергея Сомова и его заместителя Дмитрия Гаркуши, которых обвиняют в крупном мошенничестве, по версии следствия, выросла с 450 млн до почти 1 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга со ссылкой на материалы дела, поступившие в суд.

"С момента избрания меры пресечения районным судом количество вменяемых эпизодов увеличилось до 16, а сумма похищенного до почти миллиарда, а точнее - до 952 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее Сомова и Гаркушу обвиняли по ч. 4 ст. 159 УК РФ о крупном мошенничестве в 10 эпизодах преступлений на 450 млн рублей. Задержаны они были в прошлом году и заключены под стражу. Первоначально их обвиняли в том, что вместе с неустановленным кругом лиц они выдавали кредитные средства банка для частных фирм, которые не вели реальной деятельности. Деньгами они, как полагает следствие, распоряжались по своему усмотрению.

В пресс-службе судов также отметили, что Гаркуше суд продлил срок заключения под стражу до 6 октября. Сомову продлили срок нахождения в СИЗО до той же даты.

Фигурантом дела также является бывший сенатор от Ненецкого автономного округа и бизнесмен Александр Сабадаш. В январе этого года его заключили в СИЗО по делу о хищении денег у банка "Таврический". Еще один фигурант дела по фамилии Иткин объявлен в розыск.

Банк "Таврический" в 2015 году проходил процедуру по предотвращению банкротства. Сомов, Гаркуша и Сабадаш ранее уже были осуждены и отбыли наказание за мошенничество с деньгами банка.