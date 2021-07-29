В Москве пресекли действия мошенников, укравших у страховых компаний более 130 млн рублей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов пресекли в Москве деятельность преступного сообщества, участники которого похитили более 130 млн рублей у страховых компаний. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, криминальная организация действовала в Москве с 2016 по 2020 год. Злоумышленники через подставные юридические лица покупали новые иномарки премиум-класса. При этом они оформляли подложные договоры купли-продажи, в которых значительно увеличивали стоимость транспорта, и подавали их в страховые компании, поэтому сумма страхового возмещения при угоне или повреждении машины существенно возрастала. Затем участники организации, в том числе профессиональные каскадеры, на купленных машинах умышленно совершали столкновения с различными преградами, в результате чего иномарки получали серьезные повреждения, что делало их непригодными для дальнейшей эксплуатации. После этого сообщники получали завышенные страховые выплаты.

"По версии полицейских, преступное сообщество состояло из нескольких организованных групп, характеризовалось сплоченностью, четким распределением ролей и тщательным планированием противоправной деятельности. В 2020-2021 годах оперативники при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали более 20 предполагаемых участников групп, входивших в сообщество. Его лидер объявлен в федеральный розыск", - сказала Волк.

Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве в сфере страхования (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ). "По версии следствия, сообщники причастны к совершению более 30 противоправных деяний. По предварительным подсчетам, ущерб, причиненный страховым компаниям, превысил 130 млн рублей", - добавила официальный представитель МВД.

На основании материалов, собранных оперативниками, в отношении предполагаемых лидера и троих участников преступного сообщества возбуждено уголовное дело по статье об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).