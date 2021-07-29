Умер следователь, занимавшийся делом бывшего вице-мэра Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Следователь Ярослав Коновалов, который расследовал дело бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, умер. Об этом сообщил в четверг ТАСС адвокат Сергей Колосовский.

"Да, [Коновалов умер]", - сказал Колосовский.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Коновалов умер в начале недели, причина смерти пока выясняется.

Коновалов работал в четвертом следственном управлении СК РФ. Он расследовал дело Контеева. Бывший вице-мэр по итогу был приговорен к 18 годам колонии за вымогательство более 200 млн рублей, подстрекательстве к убийству двух человек и получении взятки в размере 5 млн рублей.

В 2004 году Контеев получил взятку в виде 51,28% в уставном капитале овощебазы №4 в Екатеринбурге. В 2005 и 2006 годах Контеев подстрекал к убийству конкурентов по бизнесу - Андрея Волкова и Валерия Худякова, которые препятствовали прохождению плодоовощных грузов через таможенный пост в Курганской области для последующей реализации на продовольственной базе. В 2010 году в результате вымогательства Контеев завладел оставшимися долями уставного капитала предприятия, которые вновь были переданы и оформлены на доверенное лицо.

Контеев работал в мэрии Екатеринбурга с 1992 года на разных должностях, отвечал за развитие товарного рынка.