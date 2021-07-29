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Дело в отношении Сергея Фургала

Апелляционный суд оставил Фургала в СИЗО

Судья отклонила жалобы адвокатов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств предпринимателей, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Постановление Московского городского суда признать законным, апелляционные жалобы адвокатов оставить без удовлетворения", - огласила апелляционное определение судья.

В ходе заседания, в котором Фургал участвовал по видео-конференц-связи, до закрытия процесса для представителей СМИ стало известно, что в адрес двух свидетелей по уголовному делу экс-губернатора поступили угрозы, в связи с чем им была предоставлена госзащита.

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