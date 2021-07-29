Апелляционный суд оставил Фургала в СИЗО

"Постановление Московского городского суда признать законным, апелляционные жалобы адвокатов оставить без удовлетворения", - огласила апелляционное определение судья.

В ходе заседания, в котором Фургал участвовал по видео-конференц-связи, до закрытия процесса для представителей СМИ стало известно, что в адрес двух свидетелей по уголовному делу экс-губернатора поступили угрозы, в связи с чем им была предоставлена госзащита.