Под Рязанью две девушки-подростка пропали с территории детского лагеря

ТАСС, 29 июля. УМВД по Рязанской области объявило в розыск двух несовершеннолетних девушек в возрасте 15 и 16 лет, которые 20 июля покинули территорию детского оздоровительного лагеря в Касимовском районе. Об этом в четверг сообщается на странице управления в соцсети "ВКонтакте".

"Управление МВД России по Рязанской области обращается к жителям региона за помощью в розыске пропавших несовершеннолетних жительниц Касимовского района", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, девушки самовольно покинули территорию детского оздоровительного лагеря в Касимовском районе днем 20 июля, до настоящего времени их местонахождение неизвестно.

По факту исчезновения девушек проводится доследственная проверка. Помимо правоохранителей, в поиске задействованы добровольцы и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".