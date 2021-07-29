Бастрыкин поставил на контроль инцидент с утонувшим в ведре ребенком на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование обстоятельств смерти двухлетнего мальчика-инвалида в Свердловской области. Об этом сообщили в Следственном комитете России в четверг.

"Следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по факту смерти двухлетнего ребенка-инвалида, погибшего в результате утопления, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ. Председатель Следственного комитета поручил доложить обо всех обстоятельствах гибели людей, в том числе детей, и поставил ход расследования уголовных дел на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в поселке Бисерть Нижнесергинского района. Мама оставила 16-летнюю дочку присматривать за младшим братом, у которого была легочная недостаточность. Девочка отвлеклась и не заметила, как ребенок захлебнулся в ведре.