Дело о хищении сообщниками братьев Ананьевых 87 млрд рублей Промсвязьбанка направили в суд

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о хищении более 87 млрд рублей Промсвязьбанка. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе надзорного ведомства.

Перед судом предстанут пять человек - Николай Цуканов, Андрей Мукин, Ольга Антонова, Айгуль Шайхутдинова и Екатерина Духова, обвиняемые в растрате. "После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Лефортовский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сказали в Генпрокуратуре.

По результатам проверки деятельности ПАО "Промсвязьбанк" комиссией Центробанка введено ограничение на осуществление данной кредитной организацией операций по приобретению ценных бумаг. С 15 декабря 2017 года в банке была назначена временная администрация. Следствие считает, что у председателя совета директоров кредитной организации Алексея Ананьева и его брата - председателя правления банка Дмитрия Ананьева - возник умысел на хищение вверенных им денежных средств кредитного учреждения. "С этой целью они создали организованную группу, в состав которой вовлекли должностных лиц ПАО "Промсвязьбанк": вице-президента аппарата правления Цуканова, руководителя блока "финансовые рынки" Иванова, руководителя блока "операционный" Мукина, начальника отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами Антонову, директора клиентской поддержки и разработки продуктов Шайхутдинову, президента АО "Промсвязькапитал" Батраза Плиева, заместителя генерального директора по финансам данной организации Духову, а также своего знакомого Сергея Зорина, гражданина Украины Игоря Пидлужного и иных лиц", - сообщили в Генпрокуратуре.

С 12 по 15 декабря 2017 года, по версии следствия, участники преступной группы организовали оформление подложных договоров купли-продажи ПАО "Промсвязьбанк" ценных бумаг. Под видом их оплаты денежные средства банка были перечислены на банковские счета подконтрольной Ананьевым кипрской компании, а ценные бумаги банку не были переданы. В результате кредитной организации причинен ущерб на сумму более 87 млрд рублей.

Братья Ананьевы, Зорин, Пидлужный, Иванов и Плиев скрылись от органа предварительного следствия, они объявлены в международный розыск, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как отметили в пресс-службе Следственного комитета РФ, несмотря на то, что указанные лица не признали себя виновными в растрате денежных средств ПАО "Промсвязьбанк", собранные Следственным комитетом в отношении них доказательства явились достаточными для утверждения обвинительного заключения.