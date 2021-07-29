Китай потратит $122 млн на восстановление разрушенных стихией объектов

ПЕКИН, 29 июля. /ТАСС/. Китайские власти выделили 795 млн юаней (около $122,4 млн) на восстановление объектов, разрушенных стихийными бедствиями. Об этом сообщило в четверг агентство "Синьхуа" со ссылкой на Государственный комитет по развитию и реформам.

Средства из резервного фонда пойдут на восстановление объектов инфраструктуры и зданий государственных учреждений в провинциях Хэнань, Сычуань, Шаньси и Чжэцзян, говорится в заявлении комитета.

С середины июля продолжительные ливни обрушились на провинции Хэнань, Сычуань и Шаньси. Согласно официальным данным, в зоне бедствия оказались 13,66 млн жителей, из наиболее опасных районов эвакуированы в общей сложности 1,5 млн человек. 27 июля руководство Китая выделило 3 млрд юаней ($463 млн) провинции Хэнань на борьбу с наводнением и ликвидацию его последствий. По предварительным подсчетам, прямой ущерб от наводнений превысил 88,53 млрд юаней (примерно $13,63 млрд), полностью разрушены более 17 тыс. жилых зданий.

Позже тайфун "Иньфа" дважды обрушился на провинцию Чжэцзянь. Это привело к сильным наводнениям, гибели людей и ущербу для собственности. Из опасных районов было эвакуировано около 1,6 млн человек.