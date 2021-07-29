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В Греции за сутки зафиксировали почти 50 лесных пожаров

Афинское Македонское агентство новостей сообщило, что активное участие в тушении принимает российский самолет-амфибия Бе-200ЧС

АФИНЫ, 29 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 48 лесных пожаров произошли в Греции за последние сутки. Об этом сообщило в четверг вечером Афинское Македонское агентство новостей ​​​​​​​со ссылкой на пожарную службу страны.

По ее данным, в тушении 48 пожаров, возникших за последние 24 часа по всей Греции, задействованы 812 пожарных на 332 автомобилях, 16 групп пеших пожарных, восемь пожарных самолетов и шесть вертолетов. Активное участие в борьбе с огнем принимает российский самолет-амфибия Бе-200ЧС. Помощь также оказывают волонтеры, а местные власти предоставили резервуары с водой и строительную технику.

В результате действий пожарных пошел на убыль сильный лесной пожар, возникший в среду вечером в местечке Дросиас Эриманту (область Ахея) на полуострове Пелопоннес. Активные очаги огня в регионе ликвидированы. В тушении этого пожара задействованы 180 пожарных на 48 автомобилях, восемь пеших отрядов пожарных, четыре вертолета и четыре самолета.

В Греции в последнее время установилась очень жаркая погода, дуют сильные ветры. В четверг столбик термометра поднимался местами до 40-44 градусов по Цельсию. Метеорологическая служба прогнозирует такую жаркую погоду еще минимум на неделю. В результате ежедневно возникают десятки различных возгораний.

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