В Забайкалье объявлено экстренное предупреждение из-за ливней, гроз и града

ЧИТА, 30 июля. /ТАСС/. Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило экстренное предупреждение на 30-31 июля из-за сильных дождей, гроз и града. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Днем 30 июля и в течение суток 31 июля местами по южным, юго-восточным, восточным районам Забайкальского края ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град", - говорится в сообщении.

Сейчас в регионе местами наблюдаются кратковременные дожди, температура воздуха составляет 21-26 градусов тепла.

Забайкальский край столкнулся с масштабными паводками, которые подтопили более 2,6 тыс. домов, пострадали около 6,7 тыс. человек. Правительство региона оценило в 3,7 млрд рублей ущерб, который нанесли региону паводки за 2021 год.