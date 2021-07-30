В Хабаровске задержали местного жителя после попытки поджога отдела полиции

ХАБАРОВСК, 30 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровске задержали местного жителя после попытки поджечь отдел полиции, сообщила пресс-группа УМВД.

"В утреннее время в отдел полиции №1 УМВД России по г. Хабаровск зашел мужчина. Находясь на первом этаже, посетитель стал высказывать угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов. После вылил жидкость для розжига и попытался при помощи принесенной с собой зажигалки устроить пожар", - говорится в релизе.

Мужчину задержали участковые уполномоченные полиции. Это 36-летний безработный житель Индустриального района. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за противоправные деяния имущественного характера.

СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудило уголовные дела ч. 3 ст. 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и ч. 2 ст. 105 ("Убийство") УК РФ.