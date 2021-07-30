{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Хабаровске задержали местного жителя после попытки поджога отдела полиции

Задержанным оказался 36-летний безработный житель Индустриального района, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за противоправные деяния имущественного характера

ХАБАРОВСК, 30 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровске задержали местного жителя после попытки поджечь отдел полиции, сообщила пресс-группа УМВД.

"В утреннее время в отдел полиции №1 УМВД России по г. Хабаровск зашел мужчина. Находясь на первом этаже, посетитель стал высказывать угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов. После вылил жидкость для розжига и попытался при помощи принесенной с собой зажигалки устроить пожар", - говорится в релизе.

Мужчину задержали участковые уполномоченные полиции. Это 36-летний безработный житель Индустриального района. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за противоправные деяния имущественного характера.

СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудило уголовные дела ч. 3 ст. 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и ч. 2 ст. 105 ("Убийство") УК РФ.

Теги
РоссияХабаровский край
Бывшего вице-губернатора Сахалинской области отпустили из СИЗО под залог
Дмитрия Федечкина ранее заключили под стражу по уголовному делу о растрате. Сумма залога составила 1,5 млн рублей
Читать полностью