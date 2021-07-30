В Крыму туристы опрокинули прогулочное судно

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Прогулочное судно затонуло в Севастополе, перевернувшись из-за того, что находившиеся на борту туристы разглядывали медузу, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Крымского линейного управления МВД на транспорте.

"В ходе опроса пострадавших и капитана маломерного судна было установлено, что во время морской прогулки на расстоянии около 10 км от береговой линии в районе мыса Фиолент люди, находящиеся на судне, увидели в морской воде медузу. Все, кто находился на плавсредстве, кроме капитана, вскочили на ноги и бросились ее рассматривать. От резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт судно перевернулось", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в итоге 10 туристов оказались в воде. На помощь терпящим бедствие пришли два проходящих рядом экскурсионных судна: людей достали из воды и доставили на берег. Пострадавших нет. Катер береговой охраны ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю отбуксировал к берегу судно.

"По факту произошедшего транспортной полицией и следователями Главного следственного управления следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю проводится проверка. Собранные материалы лягут в основу процессуального решения в отношении 48-летнего капитана прогулочного судна", - добавили в пресс-службе.