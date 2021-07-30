В Москве столкнулись два автобуса

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Два человека пострадали в ДТП с двумя автобусами на Пятницком шоссе на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

"Около 10:00 на Пятницком шоссе у дома 28 произошло столкновение двух автобусов. По предварительным данным, в аварии пострадали два человека", - сказали в пресс-службе. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.

В управлении уточнили, что пострадали два пассажира в автобусе частного перевозчика. "Пострадавшие госпитализированы в медучреждение", - добавили в ГИБДД.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что медики осматривают трех человек после столкновения двух автобусов. Он также добавил, что на место происшествия прилетел вертолет.