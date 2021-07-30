Туристический автобус перевернулся на востоке Германии

БЕРЛИН, 30 июля. /ТАСС/. Туристический автобус перевернулся на автобане А13 на востоке Германии, пострадали не менее 17 человек. Об этом сообщила в пятницу радиостанция RBB.

Инцидент произошел между населенными пунктами Штаков и Фрайвальде в Бранденбурге. Для спасения пострадавших задействованы четыре спасательных вертолета. Автобан в обоих направлениях закрыт для движения.

По предварительным данным, водитель хотел повернуть на расположенную на трассе стоянку, при осуществлении маневра автобус перевернулся.

Другие подробности пока не приводятся.

В новость были внесены изменения (12:45 мск) - меняется источник информации.