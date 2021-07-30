Суд отклонил второй иск Навального к колонии, запретившей адвокатам пронести смартфоны

ВЛАДИМИР, 30 июля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Владимира отклонил второй иск Алексея Навального к администрации ИК-3 из-за запрета его адвокатам пронести в колонию ноутбуки и смартфоны, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Административное исковое заявление Навального А. А. оставить без удовлетворения", - говорится в решении судьи Максима Игнатовича. Как сообщил адвокат Навального, это решение будет обжаловано.

22 июля в суд поступил иск Навального о признании незаконными действий исправительной колонии № 3 УФСИН России по Владимирской области по воспрепятствованию проносу и использованию защитниками при посещении осужденного средств мобильной связи, коммуникации и ноутбуков в период с 12 мая по 4 июня. Ранее суд отклонил аналогичный иск блогера к ИК-3, где он проходил лечение. На это решение подана жалоба.

Навальный был переведен в стационар областной больницы для осужденных на территории ИК-3 во Владимире 19 апреля по результатам консилиума врачей. В начале июня его перевели в ИК-2 в Покрове, где он отбывает наказание.

Ранее Петушинский районный суд рассмотрел три иска Навального к администрации ИК-2 в Покрове: 2 июня суд отказал ему в удовлетворении иска за постановку на учет как склонного к побегу, а также признал, что в колонии не нарушались его права на непрерывный восьмичасовой сон, а 7 июня он отказался от исков, связанных с невыдачей ему книг для чтения и цензурой периодических изданий.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.