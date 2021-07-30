Отправивший фото Гитлера на сайт "Бессмертного полка" приговорен к принудительным работам

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Суд назначил жителю Оренбурга Андрею Акимову год исправительных работ за заявку на "Бессмертный полк" с фотографией Адольфа Гитлера. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей"). Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года исправительных работ", - сообщили в СК.

Следствие и суд установили, что не позднее 28 апреля Андрей Акимов через приложение в соцсети отправил на сайт "Банк Памяти" заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера для ее трансляции на акции "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. Были проведены экспертизы, получены показания представителей научного сообщества, историков, архивистов, представителей общественных организаций. Фигурант полностью признал вину, а также раскаялся в содеянном.

В СК отметили, что с учетом изменений в апреле этого года в статью УК РФ, предусматривающую ответственность за реабилитацию нацизма, наказание может составлять до пяти лет лишения свободы.