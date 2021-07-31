В ДТП с двумя автомобилями в Нижегородской области погибли три человека

ТАСС, 31 июля. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в субботу на трассе в Нижегородской области, в результате три человека погибли и один пострадал. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации, ДТП произошло на 47-м км автодороги Арзамас - Дивеево - Сатис. Водитель Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ГАЗ. "В результате столкновения трое пассажиров Mitsubishi Outlander получили травмы, несовместимые с жизнью, водитель доставлен в медицинское учреждение. Водитель ГАЗ осмотрен медиками и отпущен", - отметили в пресс-службе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские проводят проверку.