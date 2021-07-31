Суд арестовал экс-полицейского, обвиняемого в убийстве девочки в Самаре

САМАРА, 31 июля. /ТАСС/. Суд в субботу арестовал на два месяца бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в убийстве девочки в Самарской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 29 сентября включительно", - отметили в пресс-службе, добавив, что обвинение было предъявлено по ч 2. ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Как сообщалось ранее, СК возбудил уголовное дело из-за убийства девочки 2006 года рождения, тело которой со множественными повреждениями нашли вечером 29 июля в районе одного из жилых домовладений в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области. Подозреваемый - сотрудник полиции, которого накануне уволили после проверки полиции.

По данным источника ТАСС в силовых структурах, мужчина убил девочку после того, как сбил ее на автомобиле, пытаясь скрыть последствия ДТП. Ход расследования уголовного дела находится на контроле областной прокуратуры.

Следователи также сообщили предварительные данные, что между подозреваемым и убитой девочкой не было близких отношений. Ранее местные СМИ сообщали, что мужчина встречался с девочкой, а после того, как она решила раскрыть это, он убил ее.