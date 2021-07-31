Грузовик и поезд Адлер - Москва столкнулись под Калугой

ТАСС, 31 июля. Цементовоз и пассажирский поезд, следовавший по маршруту Адлер - Москва, столкнулись в Калужской области. Водитель грузовика погиб, идет эвакуация пассажиров, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.

"Авария с участием поезда и грузовой машины произошла в Ферзиковском районе. Состав следовал по маршруту Адлер - Москва. Водитель цементовоза погиб. Идет эвакуация пассажиров", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе правительства, на месте работают оперативные службы. Пострадавших среди пассажиров нет, их доставляют на вокзалы.

По информации экстренных служб, тепловоз поезда сошел с рельсов. "Из-за столкновения с цементовозом с рельсов сошел тепловоз, остальные вагоны находятся на рельсах", - сказал собеседник агентства.