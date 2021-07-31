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Судно с тремя пассажирами перевернулось в Ленинградской области

Погиб один человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Маломерное судно с тремя пассажирами на борту опрокинулось вблизи крепости "Орешек" в истоке реки Невы в Ладожском озере в Ленинградской области. Один человек погиб. Об этом сообщили журналистам в субботу в Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным, сегодня около 13:00 вблизи крепости "Орешек" Кировского района Ленинградской области перевернулось маломерное судно с тремя пассажирами на борту. Два пассажира спасены, третьего спасти не удалось", - говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты выехали на место происшествия, проводится проверка.

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