В Подмосковье собака напала на четырехлетнюю девочку и младенца

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Ротвейлер покусал четырехлетнюю девочку и 11-месячного мальчика в Чеховском районе Подмосковья, дети госпитализированы. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

"По предварительной информации, сегодня днем 11-месячный мальчик и его четырехлетняя сестра находились на улице около частного домовладения в коттеджном поселке Солнечный круг деревни Филипповское. В какой-то момент собака породы ротвейлер выбежала с территории участка и напала на детей", - сообщила Григорьева.

Оба ребенка сейчас в больнице, мальчик находится в тяжелом состоянии.

Чеховская прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего и даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также об ответственном обращении с животными. Следствие также проводит проверку по данному факту, ее ход поставлен на контроль в прокуратуре.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, мать с двумя детьми подошла к частному дому для покупки овощей у хозяйки участка. "В какой-то момент находящаяся на участке собака породы ротвейлер, содержащаяся на цепи, сорвалась с ошейника и выбежала на улицу, где сначала напала на 4-летнюю девочку, а после, повалив коляску, в которой находился 11-месячный мальчик, стала кусать его за голову", - пояснила она. Пока мать детей и хозяйка собаки пытались оттащить животное, на крик подоспели прохожие, которые смогли отогнать собаку и вызвали скорую помощь.