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СМИ: пять человек пострадали в результате стрельбы в Индианаполисе

Инцидент произошел на парковке возле похоронного бюро

ТАСС, 1 августа. По меньшей мере пять человек получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в субботу в городе Индианаполис (штат Индиана в США). Об этом сообщил телеканал Fox 59 со ссылкой на местную полицию.

Согласно его сведениям, инцидент произошел в субботу в 16:30 по местному времени (23:30 мск) на парковке возле похоронного бюро. По словам полиции, в момент стрельбы там проходила служба.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили троих пострадавших, в том числе четырехлетнюю девочку. Она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Вскоре после этого полицейские были проинформированы еще о двух пострадавших, поступивших в больницу с огнестрельными ранениями.

По данным полиции, незадолго до стрельбы к парковке подошел неизвестный мужчина. Завязалась ссора, которая закончилась стрельбой. Сотрудники полиции ведут расследование произошедшего.

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