В Новосибирске мужчина ранил ножом пассажира автобуса

НОВОСИБИРСК, 1 августа. /ТАСС/. Ранее судимый мужчина в Новосибирске ударил ножом пожилого пассажира автобуса. Как сообщила пресс-служба УМВД по Новосибирской области, нападавшего задержал, возбудили уголовное дело.

"31 июля около 19:50 (15:50 мск) в полицию поступила информация о том, что в Дзержинском районе Новосибирска в автобусе № 95 в районе остановки общественного транспорта "Доватора" неизвестный гражданин из хулиганских побуждений нанес один удар ножом 71-летнему пассажиру. Потерпевший с колото-резаным ранением был доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнего мужчину. Подозреваемый ранее был судим за разбой и незаконное хранение и сбыт наркотиков. Возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".