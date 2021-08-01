В Германии в результате двух ДТП пострадали 17 человек

ТАСС, 1 августа. Не менее 17 человек получили ранения в результате двух аварий, произошедших в субботу вечером на трассе А31 недалеко от города Дорстен в земле Северный Рейн - Вестфалия. Об этом в воскресенье сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию города Мюнстер.

Согласно его данным, первая авария произошла около 17:40 по местному времени (18:40 мск). У автомобиля, двигавшегося по трассе, лопнула шина, после чего он выехал на встречную полосу и ударился об ограждение. От удара автомобиль вынесло на правую полосу, где он столкнулся с другой машиной. В результате ДТП пострадали восемь человек.

Второе ДТП произошло около 18:00 по местному времени (19:00 мск). Водитель автомобиля, пытаясь объехать затор, образовавшийся после предыдущей аварии, не справился с управлением и столкнулся с машиной на встречной полосе. После столкновения автомобиль перевернулся на крышу. В результате второй аварии ранения получили девять человек.

Все пострадавшие были доставлены в больницы.