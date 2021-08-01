Два человека погибли в ДТП в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Два человека погибли, один пострадал в результате столкновения автомобиля с опорой линии электропередачи в Симферополе, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе МВД по Крыму.

"В Симферополе ночью на улице Севастопольской произошло ДТП, в результате которого два человека погибли и один получил травмы. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь со стороны Севастополя в направлении центра города, выехал на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение с опорой линии электропередачи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "погибли водитель и пассажир, находящийся на переднем сидении". "Пассажир, сидевший сзади, доставлен в медицинское учреждение. Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД, проводится проверка", - сообщается в пресс-релизе.