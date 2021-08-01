Два человека погибли в ДТП в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Нетрезвая женщина-водитель не справилась с управлением и врезалась в дерево в Свердловской области, в результате ДТП два пассажира автомобиля погибли, трое, в том числе водитель и ребенок пострадали. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по региону.

"Нетрезвая женщина-водитель не задумалась о последствиях пьяного вождения, в результате чего во время движения не справилась с управлением транспортного средства и влетела в дерево. Два пассажира, находящиеся вместе с ней в автомобиле погибли, еще три человека, в том числе сам водитель и девятилетний ребенок пострадали", - сообщили в УГИБДД.

Там уточнили, что ребенок находился на заднем пассажирском сидении и был пристегнут штатным ремнем безопасности, благодаря чему серьезных трав не получил. Всех пострадавших доставили в лечебные учреждения для оказания медицинской помощи.

"Проведено освидетельствование водителя на состояние опьянения, результат - 0,477 мл/л, состояние опьянения установлено. В отношении водителя составлены административные материалы, женщину ждет суд, автомобиль помещен на специализированную стоянку", - добавили в управлении ГИБДД.