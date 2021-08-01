Пять человек пострадали в ДТП в центре Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 1 августа. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись в центре Новосибирска. Как сообщается в воскресенье на сайте регионального УМВД, в результате ДТП пострадали пять человек, включая двоих детей.

"В результате дорожно-транспортного происшествия в медицинское учреждение доставлены пять пострадавших. Это трое взрослых - водитель автомобиля "Honda", две женщины - пассажира автомобиля Hyundai и двое детей", - говорится в сообщении.

По предварительным данным УМВД, у детей сотрясение мозга, характер и тяжесть травм взрослых устанавливается. Сообщение о столкновении автомобилей Honda и Hyundai на Красном проспекте поступило в 12:10 (08:10 мск).