В Омской области пострадали четыре человека при столкновении двух легковых машин

ОМСК, 1 августа. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на автотрассе Омск - Тюмень в Омской области. Как сообщила в воскресенье пресс-служба регионального УГИБДД, в результате ДТП пострадали четыре человека.

"В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю автомобиля Lada Priora, водителю автомобиля ГАЗ и его двум пассажирам, женщинам 1962 и 1957 годов рождения", - говорится в сообщении.

Сообщение о ДТП поступило в 15:20 (12:20 мск). По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗ при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Lada Priora.