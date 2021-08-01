В ДТП в Воронеже пострадали четыре человека

ТАСС, 1 августа. Четыре человека, в том числе два ребенка в возрасте пяти и девяти лет, получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в воскресенье вечером в Воронеже, сообщил ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"В результате ДТП водитель ВАЗ-2101, а также пассажиры Mitsubisi Montero - 38-летняя женщина, девочки девяти и пяти лет - с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, столкновение автомобилей произошло вечером в воскресенье на регулируемом перекрестке в Воронеже. По факту аварии проводится проверка.