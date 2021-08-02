Суд в Москве огласит приговор инвестору Майклу Калви по делу о растрате 2,5 млрд рублей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы огласит приговор основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и другим фигурантам дела о растрате 2,5 млрд рублей, передает ТАСС.

"Оглашение приговора состоится 2 августа в 12:00 мск", - сообщила судья.

В ходе прений сторон гособвинение посчитало возможным назначить условное наказание всем фигурантам уголовного дела. Для Майкла Калви прокурор попросил 6 лет колонии условно, для партнера фонда Филиппа Дельпаля - 5 лет колонии условно, для директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина - 5,5 года условно, для еще одного партнера фонда Вагана Абгаряна - 5 лет условно, для бывшего управляющего директора по инвестициям банка Александра Цакунова и директора ПКБ Максима Владимирова - по 4,5 года условно, для бывшего директора банка "Восточный" Александра Кордичева - 4 года колонии условно.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено СК РФ 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году, был зачтен уступкой акций.

По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств. Защита оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы. Майкл Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.