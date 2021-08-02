Площадь лесных пожаров в России выросла за сутки почти на 90 тыс. га

ВЛАДИВОСТОК, 2 августа. /ТАСС/. Общая площадь лесных пожаров в России за минувшие сутки увеличилась на 90 тыс. га - до 837 тыс. га, сообщает в понедельник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. Ликвидированы за то же время пожары на площади 6,5 тыс. га.

На утро воскресенья в стране действовало 206 лесных пожаров на площади 748 873 га.

"За прошедшие сутки, 01 августа 2021 года, в России лесопожарными силами ликвидировано 36 лесных пожаров на площади 6 535 га. На 00:00 мск 02 августа 2021 года на территории Российской Федерации действовало 217 лесных пожаров на площади 837 813 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшая площадь возгораний наблюдается в Якутии - 669 тыс. га, а также в Иркутской области - 107 тыс. га. Кроме того, большие участки горят на Чукотке (14 290 га), в Карелии (9 823 га), Приморском (3 153 га), Красноярском (3 127 га) и Хабаровском (2 225 га) краях, а также в Костромской области (2 000 га). Небольшие площади лесных пожаров - менее 1 тыс. га - наблюдаются в Вологодской, Свердловской, Тюменской, Новгородской, Оренбургской и Ростовской областях, Республике Башкортостан, а также в Камчатском и Алтайском краях.

В тушении задействовано 4 919 человек, 745 единиц техники, 42 воздушных судна используют для мониторинга и еще 20 задействованы в тушении. Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введен в девяти субъектах РФ, особый противопожарный режим действует в 63 регионах.