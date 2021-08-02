Власти Приморья вводят режим повышенной готовности из-за приближающегося циклона

ВЛАДИВОСТОК, 2 августа. /ТАСС/. Правительство Приморского края вводит режим повышенной готовности в связи с неблагоприятным прогнозом гидрометцентра на текущую неделю, сообщает в понедельник пресс-служба правительства края по итогу совещания губернатора Олега Кожемяко с главами муниципалитетов.

"Глава региона обозначил, что, по данным Примгидромета, с 4 августа в крае ожидается серьезное ухудшение погоды - возможны сильный ветер и дожди. Пик непогоды придется на 7-8 августа. В связи с этим на территории региона вводится режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

По словам главы Приморья, сейчас нужно усилить аварийные бригады, определить дополнительную технику и оборудование для оперативного устранения обрывов линий электропередачи, быстрого реагирования на подмывы мостов и дорог. Особое внимание Кожемяко обратил на готовность к оказанию помощи и эвакуации отдыхающих на побережьях и реках края, а также при необходимости развертыванию пунктов временного размещения.

На протяжении последних трех недель в Приморском крае стоит жаркая, сухая погода. В течение нескольких дней значения среднесуточной температуры воздуха превышали климатическую норму на семь градусов и более. Уровень пожароопасности в Приморье также продолжает увеличиваться.