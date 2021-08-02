Четыре человека пострадали в результате ДТП в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 2 августа. /ТАСС/. Четыре человека пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Октябрьском районе Новосибирска. Всех пострадавших доставили в лечебное учреждение, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД по городу.

"На территории Октябрьского района произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновение двух транспортных средств: автомобилей Kia Rio и Ford Focus. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека: водители обоих транспортных средств и два пассажира из автомобиля Kia Rio, все они доставлены в лечебное учреждение", - сообщили в пресс-службе.

На месте ДТП сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства происшествия, добавили в ведомстве. Как рассказала ТАСС главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова, в результате ДТП пострадали двое мужчин и две женщины, одна из которых отказалась от госпитализации. "Остальные находятся в состоянии средней степени тяжести, доставлены в стационар", - сказала собеседница агентства.