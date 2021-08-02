В муниципалитете ХМАО после ликвидации пожаров сняли особый противопожарный режим

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 августа. /ТАСС/. Особый противопожарный режим сняли в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа в связи с отсутствием лесных пожаров. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в администрации муниципалитета.

Режим ввели в середине июля из-за сложной обстановки с лесными пожарами. Всего с начала пожароопасного сезона на территории Березовского лесничества произошло 37 пожаров общей площадью свыше 5,1 тыс. га.

"Особый противопожарный режим на территории Березовского района снят", - сказал собеседник агентства.

По данным на сайте окружного департамента недропользования и природных ресурсов, в Югре действующих лесных пожаров нет. Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидировали 266 лесных пожаров на общей площади более 15,7 тыс. га.

Власти ХМАО объявили пожароопасный сезон в этом году с 23 апреля. Губернатор Югры Наталья Комарова с 21 мая ввела в регионе режим повышенной готовности из-за лесных пожаров.